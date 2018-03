Pedrinho vê comemoração de Nenê como 'coisa do jogo'

A comemoração de Nenê no clássico em que o São Paulo derrotou o Corinthians no último domingo, por 1 a 0, ainda gera discussão entre os corintianos. O garoto Pedrinho falou do assunto nesta segunda-feira e minimizou a polêmica, que causou irritação entre os membros da comissão técnica, principalmente em Fábio Carille, e também nos atletas alvinegros.

"Acho que é uma provocação que faz parte do jogo. Antigamente não davam muita importância para isso e hoje já dão mais. Muitas vezes é chato, é como se fosse um deboche, mas entendemos e acho que isso faz parte", disse Pedrinho, que participou nessa segunda-feira de uma entrega de ovos de Páscoa para crianças, no Parque São Jorge.

O garoto continuou. "O Nenê teve uma discussão breve com o Carille. Depois que fez o gol, eu acho que ele fez alguma coisa em direção ao Carille. Querendo ou não é um desrespeito, mas sabemos que provocação faz parte do jogo", completou.

Já Vital acredita que houve exagero por parte do são-paulino e que o ideal seria que ele comemorasse junto de seus torcedores. "Achei que foi uma atitude desnecessária. Quando você faz um gol, o gostoso é ir comemorar com a sua torcida e seus companheiros. Acho que a atitude precisa ser revista por ele mesmo, mas creio que foi algo desnecessário", disse o meia, que trabalhou com Nenê no ano passado, no Vasco.

Com a derrota por 1 a 0, o Corinthians precisa vencer por dois gols de diferença para se garantir na final do Paulistão. Caso vença por um gol, a decisão vai para os pênaltis. O vencedor enfrenta o classificado do duelo entre Palmeiras x Santos, que jogam na terça-feira, no Pacaembu.