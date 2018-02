Pedrinho viaja e Leão adia definição O técnico Emerson Leão adiou para os próximos dias a definição do time do Palmeiras, que no domingo, contra o Corinthians, não terá o artilheiro Marcinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O treinador pretendia começar as observações nesta terça-feira, mas ficou sem o meia Pedrinho - que fez uma viagem inesperada ao Rio de Janeiro para acompanhar a recuperação do filho, vítima de uma virose. O próprio Pedrinho não estava bem. Ele não treinaria por ter apresentado problemas gastro-intestinais. Na quarta-feira o jogador deverá estar de volta e será reavaliado pelo departamento médico. Além de Pedrinho, lutam pela vaga de Marcinho os atacantes Warley e Washington. O lateral-esquerdo Fabiano é outro problema de Leão. O jogador sentiu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda e corre risco de ficar de fora do clássico de domingo. Se for vetado, Fabiano será substituído por Michael. O Palmeiras vem de uma vitória sobre o Botafogo (2 a 1). O time ocupa a quarta colocação no campeonato, com 52 pontos ganhos em 31 rodadas. O líder Corinthians soma 59, tem dois jogos a menos.