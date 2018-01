Pedrinho volta a criticar Levir Culpi O meia Pedrinho, que esteve na mira do Flamengo e do Fluminense, voltou aos treinos no Palmeiras dizendo esperar um ano mais feliz que o anterior, no qual quase não jogou. Mas ainda não esqueceu os problemas que teve no clube com Levir Culpi e fez duras críticas ao ex-treinador palmeirense. "Ele usou de má intenção, só pode ter sido maldoso ao não me escalar no jogo que eu mais queria disputar, contra meu ex-clube, o Vasco (23ª partida no Campeonato Brasileiro)", desabafou. "Ele não teve bom senso, porque me colocava em algumas partidas e nem me relacionava para o banco em outras", acrescentou. "Mas alguns jogadores já tinham me avisado do seu jeito. O Ramon me disse que o Levir tinha sido mal-intencionado com ele (quando trabalharam no Atlético-MG)." Mas por que Levir seria maldoso? "Não sei, talvez não tenha ido com a minha cara, não gostou de alguma coisa que fiz", disse o jogador. O treinador alegou, durante o Brasileiro, que Pedrinho não estava em condições físicas de disputar uma partida inteira ou que fosse tensa, decisiva. Por isso, optou por tirá-lo do time. Jair Picerni afirmou que pretende utilizar o meia no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil. Quem também lembrou, com mágoas, de momentos do ano passado foi o volante Claudecir, dispensado no meio de 2002 pelo então técnico Vanderlei Luxemburgo. Seu futuro será definido até sábado. Nesta sexta-feira, seu empresário, Juan Figer, vai se reunir com o presidente Mustafá Contursi para encontrar uma solução. O Kashima Antlers e o Cerezo Osaka, ambos do Japão, fizeram proposta ao atleta. "Do jeito que eu saí do Palmeiras, que me jogaram, eu poderia nem aparecer hoje, já ia direto para o Japão, mas meu caráter não permite isso. Apesar de eles (japoneses) terem me oferecido um salário muito maior do que vou receber aqui, prefiro esperar que os dirigentes decidam. Gosto muito dos torcedores do Palmeiras, que sempre me apoiaram", afirmou Claudecir. Marcos e Arce pediram mais um tempo de folga e não se reapresentaram. O goleiro volta nesta sexta-feira e o lateral paraguaio, sábado. O atacante Thiago Gentil, que voltou de empréstimo ao Figueirense, pode ir para o Internacional-RS.