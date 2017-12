Pedrinho volta à posição de origem O meia Pedrinho tem até vergonha de repetir um dos clichês mais batidos do futebol. Admite, porém: "Não existe mais time bobo". O jogador do Palmeiras diz isso porque viu de perto um supertime cair frente a uma equipe bem fraca, na última quarta-feira. Pedrinho estava no grupo da seleção brasileira que foi derrotada por 1 a 0 pelo Equador, em Quito, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006. "Se tem uma coisa que eu trago na bagagem desse jogo da seleção é que temos de respeitar o adversário sempre, seja qual for", afirmou. Por essa razão, apesar da situação dramática do Guarani, penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, Pedrinho disse que o Palmeiras não pode nem pensar em subestimar o adversário. "Temos de respeitar a história do Guarani, um clube que já foi campeão brasileiro (em 1978). Não podemos ficar olhando para o momento ruim do Guarani, mas sim para a grandeza desse clube", avisou. Voltando ao time titular, após ter cumprido suspensão contra o Figueirense, Pedrinho jogará neste sábado na sua posição de origem. "Vou jogar como meia, fazendo a ligação com o ataque e também voltando para marcar o volante adversário", revelou o jogador, que vinha sendo improvisado no ataque. Segundo Estevam Soares, Pedrinho deve jogar como um "falso terceiro atacante", atuando bem próximo de Ricardinho e Thiago Gentil. "A gente espera muito desse trio", contou o técnico.