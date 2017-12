Pedrinho volta a ser titular no Palmeiras O Palmeiras terá um novo, aliás um velho titular, para armar a equipe no jogo contra o São Caetano dia 21, pelo Campeonato Paulista. Os médicos do clube confirmaram que o meia Elson teve ruptura parcial do músculo adutor da coxa direita e ficará pelo menos um mês em recuperação. Com o fato, Pedrinho vai voltar a ser o titular da posição, coisa que não acontece desde agosto do ano passado. Seu último jogo no time principal foi contra a Portuguesa, pela Série B do Campeonato Brasileiro. "Não queria ganhar a vaga de titular em uma situação dessas, mas estou tendo minha oportunidade. Futebol é assim", disse o jogador, que perdeu a vaga para Elson em 2003, também por um problema de contusão. O jogador acredita que, finalmente chegou sua oportunidade de voltar ao time principal de Jair Picerni. "Se eu falar que vou entrar em campo sem pensar em conseguir me firmar como titular estaria mentindo", disse Pedrinho que, na luta por um melhor rendimento em campo, está fazendo uma dieta especial com uso de suplementos alimentares. Ao mesmo tempo, garante que sua disputa de posição com Elson tem sido leal. Surpresa - Enquanto Pedrinho falava sobre sua luta para voltar ao time, o atacante Vágner Love tentava entender a reação irritada de Luís Fabiano às suas declarações de que deseja lutar pela artilharia do Paulista. "Fiquei surpreso. Acho que não falei nada demais", comentou o jogador. "Da minha parte não tenho nada contra ele e o respeito muito, mas qual é o atacante que não quer ser artilheiro?", perguntou. "Agora, ele faz o trabalho dele lá e eu tento ajudar o Palmeiras aqui."