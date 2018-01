Pedrinho volta a sonhar com seleção Destaque do Palmeiras na vitória sobre o Guarani por 2 a 0, em que marcou o segundo gol, Pedrinho não lembra hoje o homem amargurado do passado. A contusão no joelho esquerdo que o afastou da maioria dos jogos em 2002 está cicatrizada, a acusação, não confirmada, de uso de doping foi superada e o meia voltou até a sonhar com uma nova convocação para a Seleção Brasileira. "Quando fui chamado pela primeira vez (em 1998, pelo técnico Vanderlei Luxemburgo), não pude jogar porque me contundi no dia anterior à apresentação. Mas agora quero sentir o gosto de vestir a camisa amarela. Para isso, preciso ter uma boa seqüência no Palmeiras. Algo que depende diretamente da minha condição psicológica, que hoje está muito boa." O ano começou com novidades para Pedrinho. Gradativamente, está deixando de tomar os remédios contra a depressão, causada principalmente pela inatividade. Agora, é tido como peça fundamental do esquema do técnico Jair Picerni, que desde o início do Campeonato Paulista o vem escalando quase como um atacante. "O Jair me convenceu de que tenho condições de atuar na frente pela facilidade de chegar à área. É uma função que gosto de fazer. O único problema é que a imprensa falou tanto sobre a implantação do esquema 4-5-1 no Palmeiras que passei a acreditar que, na verdade, sou um quinto homem de meio-de-campo. Por isso, algumas vezes ainda volto para marcar." Nesta segunda-feira, após o treinamento na Academia de Futebol, o meia tinha outro motivo para comemorar. "A partida contra o Guarani foi a quarta desde novembro de 2001 em que consegui atuar durante os 90 minutos. Sinto que estou melhorando a cada dia. Estava encontrando dificuldades para me adaptar ao esquema tático do Jair, mas as coisas começaram a ficar mais claras. Também estou me preocupando muito com o condicionamento físico. Sempre após os treinos realizo sessões de esteira para ganhar mais resistência". Dos momentos difíceis de outrora, Pedrinho admite ter tirado lições. A mais importante delas é poder dimensionar o quanto o futebol é importante para sua vida. "Agora estou entrando em campo com outra cabeça. A pressão acabou no dia em que voltei a treinar com o grupo na pré-temporada de Pouso Alegre." Jogadores importantes do Palmeiras, como o goleiro Marcos, reconhecem que o meia tem sido fundamental na campanha de 2003, em que a equipe venceu três das quatro partidas que disputou. "O Pedrinho é muito bom tecnicamente. E chuta muito bem." Marcos, por sinal, voltou atrás e jogou um balde de água fria naqueles que consideraram a vitória sobre o Guarani reabilitadora. "Se perdemos para o Ituano (quinta-feira, no Parque Antártica), a torcida voltará a nos pressionar. O Palmeiras só é grande pelo seu passado, já que o grupo atual jamais ganhou nada. Temos de provar que somos grandes e não encostar o corpo."