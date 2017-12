Pedrinho: Vou sentir falta do Palmeiras O ciclo de Pedrinho no Palmeiras terminou nesta sexta-feira, com a sua ida para Al-Ittihad, da Arábia Saudita, para disputar o Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro, no Japão. ?Vou sentir falta deste clube, deixei muitos amigos aqui. Minha identificação com o Palmeiras é tão grande que eu me sinto como um prata da casa?, disse o jogador, formado no Vasco e que estava no Palestra Itália desde agosto de 2001. Em menos de 24 horas, Pedrinho redefiniu seu futuro. De reserva no Palmeiras, virou estrela do Al-Ittihad, clube que chegou a sondar o brasileiro Kaká e o camaronês Eto?o só para disputar o Mundial no Japão, mês que vem. ?E isso aí não era balela, não! Eles queriam investir pesado mesmo!?, afirmou o meia, que ganhará cerca de R$ 1 milhão por pouco mais de 30 dias de contrato. A rescisão com o Palmeiras foi amigável. O contrato expirava em 45 dias e não seria renovado. O técnico Leão não quis segurá-lo. E por consideração ao jogador, os diretores do clube aceitaram liberá-lo sem multa. Definida a situação internamente, foi a vez de correr para enviar os documentos necessários para que Pedrinho fosse inscrito no Mundial. O prazo foi nesta sexta-feira mesmo. Deu tudo certo. ?Vai ser muito legal. Por duas vezes (em 98 e 2000, ambas pelo Vasco), estive perto de jogar um Mundial e não consegui porque estava machucado?, disse Pedrinho. Pelo Palmeiras, foram 127 jogos e 33 gols. Se não fossem as lesões, seriam muito mais. No total, o meia desfalcou a equipe em 142 partidas, sendo 49 delas só em 2002, quando foi operado do joelho pela terceira vez (as outras duas foram pelo Vasco) e chegou a sofrer de depressão profunda, tendo pensado até em se matar. O período mais produtivo foi em 2004, quando fez 49 jogos (71% do total realizado pelo time) e 13 gols. Em 2005, foram 28 partidas e seis gols. Pedrinho embarca para a Arábia Saudita semana que vem. Vai ficar pouco tempo por lá, já que o Al-Ittihad parte para o Japão no início de dezembro para disputar o Mundial de Clubes. E ele encontrará só um brasileiro: o volante Tcheco, ex-Santos e Coritiba. ?Falamos por telefone e ele elogiou a estrutura do clube. E disse que os treinos são sempre à noite, por causa do calor?, contou. De qualquer forma, Pedrinho vai sofrer pouco com as altas temperaturas da Arábia. ?Assinei contrato de cinco meses, que é o mínimo exigido por lei, mas já acertamos a rescisão para daqui a um mês. Dia 23 de dezembro estou de volta ao Brasil?, avisou. Depois disso, o meia estará livre para assinar com qualquer clube. Flamengo e São Paulo já teriam demonstrado interesse. ?Já ouvi uns boatos, mas nada de concreto. Só vou definir meu futuro no início de janeiro?, disse Pedrinho.