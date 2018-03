Pedro celebra atuação decisiva: 'Um de meus melhores jogos pelo Fluminense'

Autor do primeiro gol e da bela assistência que resultou no segundo gol do Fluminense neste domingo, o atacante Pedro celebrou a sua boa atuação na vitória sobre o Botafogo por 3 a 0, no Maracanã, na decisão da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.

+ Abel celebra título e fala que segredo do Fluminense é o 'sonho' e a amizade

Feliz com o resultado, Pedro assegurou que teve neste domingo um de seus melhores desempenhos com a camisa do Fluminense. "Foi, sim, uma das minhas melhores atuações. Eu me cobro muito no dia a dia. Só tenho a agradecer por esse título."

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pedro falou também sobre a assistência para o segundo gol, quando deu belo passe de peito para Marcos Junior. "Toquei de peito, fui feliz e o Junior mais ainda", descreveu. "Vou cobrar um jantar, mas a assistência é pelo Fluminense."

A felicidade do atacante é ainda maior, segundo acrescentou, porque o elenco estava pressionado depois de perder algumas de suas estrelas, como Diego Cavalieri, Gustavo Scarpa e Henrique Dourado. "Estamos felizes demais. Esse grupo merece muito. O que a gente treina não é brincadeira. Merecemos muito", completou Pedro.

Campeão da Taça Rio, o Fluminense vai encarar o Vasco na quinta-feira e tem a vantagem do empate na semifinal do Carioca. Já o Flamengo, campeão da Taça Guanabara, enfrentará o Botafogo na quarta.