Pedro Henrique evolui com 'puxões de orelha' dos mais experientes no Corinthians

O zagueiro Pedro Henrique está vivendo um começo de ano bem diferente na sua carreira. O jogador iniciou a temporada de 2018 como titular da zaga do Corinthians e mesmo com a chegada de Henrique tem se mantido na equipe. Nesta quinta-feira, o defensor comentou sobre o seu momento e disse que tem aproveitado para amadurecer sob os comandos do goleiro Cássio e do defensor paraguaio Balbuena.

"É muito importante e fico feliz pelos puxões de orelha. O Fábio (Carille, técnico) fala o que tenho de corrigir, Cássio e Balbuena também, assim a gente aprende. Eu sou um cara que escuta muito e a gente vai aprendendo nos jogos e treinos. Hoje (quinta-feira) fiquei trabalhando erros que tive contra o São Paulo e jogadas que tinha que ir com a perna direita e fui com a esquerda. Vamos aprendendo a cada dia", comentou o zagueiro, em entrevista coletiva no CT Joaquim Grava, em São Paulo.

O início de ano como titular e ainda marcando gol - fez o da vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino, na rodada passada -, está sendo melhor do que o zagueiro imaginava. "Começa da melhor maneira possível. Eu esperava há muito tempo e estou ganhando uma sequência, fazendo grandes jogos. É continuar trabalhando, pois sei que tenho muito a melhorar e quem sabe fazer mais gols na frente", projetou.

Sobre o seu concorrente de posição, Henrique, o defensor adota um discurso político e acredita em uma disputa sadia pela posição. "Ele vem para agregar e teremos uma disputa sadia. Vamos seguir trabalhando para disputar com um jogador de muito potencial", comentou Pedro Henrique.