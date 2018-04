Pedro Ken quer conquistar Libertadores pelo Cruzeiro

"Quem joga aqui no Brasil sonha em disputar e vencer uma Libertadores, que leva a um Mundial. Todos os times esperam chegar a ela. Vai ser uma experiência muito boa e quero estar preparado. Estou me concentrando ao máximo para, junto com a equipe, conquistar os objetivos", afirmou Pedro Ken, ex-jogador do Coritiba.

Apesar de elogiar o meio-de-campo cruzeirense, o jogador acredita que pode conquistar seu espaço. "Vai ser uma concorrência sadia. São excelentes jogadores. Vou procurar brigar pelo meu espaço, já que venho para somar e ajudar", garantiu.

Contratado após ser indicado por Adílson Batista, o meia agradeceu a confiança do técnico e prometeu retribuir apresentando um bom futebol. "É muito bom (chegar com a confiança do Adilson), principalmente pelo treinador que ele é. Essa confiança me deixa tranquilo e o que me resta é procurar retribuir isso da melhor maneira possível", completou.