Pedro Ken quer iniciar 2010 como titular do Cruzeiro

Uma dos reforços do Cruzeiro para este ano, Ken ocupou a vaga de Fabrício, que faz trabalho de reforço muscular. Caso o volante siga fora do time, o ex-jogador do Coritiba será titular no jogo de estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, no dia 20, contra o Uberlândia, no Mineirão.

"O Cruzeiro tem uma forma de jogar definida, com três volantes de qualidade, que marcam e saem para o jogo. Procurei me encaixar nisso e aos poucos vou me integrando e entrosando com o grupo nos treinamentos", afirmou Pedro Ken.

O jogador reconheceu a falta de entrosamento com os novos companheiros, mas prometeu se esforçar para justificar a opção do treinador. "Venho buscando nos treinamentos o meu espaço e o Adilson me deu a confiança de começar o primeiro jogo-treino. Claro que ainda falta entrosamento na movimentação e na marcação, mas isso com o tempo a gente vai aprimorando".