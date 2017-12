Pedro poderá reforçar o Palmeiras A contusão do lateral-direito Pedro, do Palmeiras, não foi tão grave e ele defenderá o clube na Copa dos Campeões. Segundo o médico do clube, Súlvio Rossetti, ?o jogador sofreu um entorse feio no tornozelo direito?. A contusão ocorreu no treino de terça-feira. Nesta quarta-feira, ele esteve no clube, com o pé enfaixado e de muletas.