Pedro rescinde com o Santos e reclama de Luxemburgo O lateral-direito Pedro, alegando que vinha sendo injustiçado, pediu rescisão do contrato e foi atendido pela direção do Santos nesta segunda-feira. Ele é o segundo jogador que o Santos perde em menos de uma semana. O primeiro foi o centroavante Rodrigo Tiuí, que após acertar as bases para renovar por quatro anos, voltou atrás, passou a fazer novas exigências por meio do seu procurador e entrou em rota de colisão com Vanderlei Luxemburgo, que vetou a sua permanência no clube. ?Eu estava no lugar errado na hora errada e o Vanderlei (Luxemburgo) achou que eu fiz o que eu não fiz?, disse Pedro, por telefone, sem dar detalhes sobre o seu último desentendimento com o técnico santista, que teria como pivô o outro jogador que deixou o clube, Tiuí. O lugar errado a que Pedro se referiu é o escritório do seu empresário Juan Figer, na capital, onde também atende o seu procurador, Teodoro Fonseca. Segundo uma importante fonte ligada ao presidente do Santos, Marcelo Teixeira, Pedro convenceu Tiuí a contratar os serviços de Fonseca. Para piorar a situação, Luxemburgo ficou sabendo que os dois jogadores estiveram juntos no escritório de Figer no começo da semana passada. E depois disso, o atacante se recusou a assinar o novo contrato nas bases combinadas. O técnico teria ficado revoltado com o comportamento de Tiuí e disse que ele não jogaria mais no Santos e em nenhum time dirigido por ele. Rodrigo Tiuí não foi localizado para dar a sua versão sobre o impasse. O seu contrato terminou nesta segunda. Pedro teria mais um mês de contrato a cumprir, mas fez um acordo com os dirigentes santistas para não ter que pagar multa. ?Disse ao presidente que eu estava sem ?clima? e não tinha mais alegria de jogar pelo Santos. Ele entendeu e disse que também não queria ficar com um jogador sem vontade de atuar pelo clube.? No coletivo de quinta-feira passada, Pedro deu um carrinho violento em Kleber, o que provocou uma demorada discussão entre ambos. Luxemburgo teria tomado as dores do lateral-esquerdo e advertido Pedro. No dia seguinte, Pedro foi mandado para os vestiários com 10 minutos de treino, dando lugar ao volante Dionísio na lateral-direita do time reserva. A explicação oficial foi que ele teria sentido ?uma dorzinha? no músculo adutor da coxa direita. E depois não foi chamado pelo técnico nem para ficar no banco na primeira partida da decisão com o São Caetano, no domingo. ?Não agüentava mais tanta sacanagem. Foi feita muita injustiça comigo?, reclamou Pedro, sem citar nominalmente Luxemburgo. ?O meu afastamento em março foi o começo do fim?, acrescentou. O lateral disse que tem quatro propostas, das quais, duas do exterior, do Bétis, da Espanha, e do Dínamo, de Kiev. Enquanto esteve afastado do time, Pedro foi procurado para voltar ao Palmeiras, que poderá ser o seu destino. Ele diz que o seu problema no Parque Antarctica era com Salvador Hugo Palaia, ex-diretor de Futebol, e que não vê problema no seu retorno porque o dirigente não está mais no cargo.