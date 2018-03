Pedro Rocha participa de treino e fica mais perto do retorno no Grêmio

O atacante Pedro Rocha foi a grande novidade do treino do Grêmio nesta segunda-feira. Se recuperando de lesão, ele participou da atividade realizada no CT Presidente Luiz Carvalho um dia depois de mais um tropeço no Campeonato Gaúcho, com o empate por 1 a 1 diante do São José, em plena Arena.

Pedro Rocha desfalcou o Grêmio no domingo por conta de uma tendinite na região do tornozelo. Nesta segunda, ainda longe da forma física ideal, ele realizou uma atividade separado do restante do elenco, em que correu em volta do gramado e trabalhou com bola.

Ainda não está certo se Pedro Rocha terá condições de reforçar a equipe diante do Cruzeiro, sábado, fora de casa, novamente pelo Gaúcho. O técnico Renato Gaúcho tem sofrido com diversos desfalques, principalmente no setor ofensivo, no qual também não pode contar com Luan, Douglas, Beto da Silva e Jael, todos lesionados.

Nesta segunda, os titulares que atuaram no domingo fizeram um trabalho regenerativo no vestiário, enquanto os reservas disputaram um coletivo contra atletas que estão no grupo de transição. O duelo terminou empatado em 1 a 1.

Este mesmo grupo de transição, uma espécie de time B do Grêmio, foi reforçado nesta segunda. O clube assinou com o jovem meia uruguaio Martín Chaves, de 18 anos, que estava no Peñarol. O jogador assinou contrato por empréstimo até o fim da temporada, será observado e se agradar, firmará vínculo definitivo para ser aproveitado na equipe principal.