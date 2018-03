Pedro Rocha treina com o grupo e deve reforçar o Grêmio no sábado

Em meio a tantos desfalques, o técnico Renato Gaúcho deve contar com um importante reforço para escalar o Grêmio neste sábado. O atacante Pedro Rocha trabalhou normalmente ao lado do elenco nesta quarta-feira e deverá ser titular no confronto diante do Cruzeiro, em Gravataí, pelo Campeonato Gaúcho.

Pedro Rocha se recuperou de uma tendinite que o afastou diante do São José, no último fim de semana. Ele já havia feito um trabalho físico, separado do elenco, na segunda-feira, mas somente nesta quarta participou de uma atividade completa ao lado de seus companheiros, sem limitação.

Com isso, Renato deve minimizar os problemas no ataque do Grêmio. Pedro Rocha deve entrar na vaga de Fernandinho, no setor que continua sentindo as ausências de Luan, Douglas, Jael e Beto da Silva, todos lesionados. Renato também não pode contar com o lateral Edílson, outro contundido.

O último dos muitos desfalques do Grêmio para encarar o Cruzeiro é o volante Maicon, suspenso. E no treino desta quarta, em que Renato comandou um trabalho de finalização e posicionamento, o treinador tricolor indicou que vai escalar Michel como substituto.

Com o reforço, contratado para este ano junto ao Atlético-GO, como titular, o Grêmio deverá encarar o Cruzeiro com: Marcelo Grohe; Léo Moura, Pedro Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Jailson, Michel, Ramiro, Bolaños e Pedro Rocha; Everton.