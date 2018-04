Pegador de pênaltis, Gatito espera que Botafogo vá à final sem precisar deles

O Flamengo tem agora em seu gol um conhecido pegador de pênaltis, que já parou até o meia argentino Lionel Messi, do Barcelona, e o atacante português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, na Espanha. Mas Diego Alves tem um concorrente à altura nas semifinais da Copa do Brasil contra o Botafogo, que começará nesta quarta-feira, no estádio do Engenhão, no Rio: Gatito Fernández.

No último domingo, o goleiro paraguaio mostrou a frieza característica e chegou ao sétimo pênalti defendido na temporada após espalmar a cobrança do lateral-esquerdo Marcelo Oliveira na vitória por 1 a 0 do Botafogo sobre o Grêmio. E espera passar pelo Flamengo sem a necessidade de usar sua habilidade nas penalidades.

"Se trata de um clássico carioca, sabemos da importância do jogo. Espero que consigamos nos classificar sem a necessidade dos pênaltis. Não acho que somos favoritos. Chegamos numa situação diferente desta vez, mas nesse tipo de jogo não há favorito. Hoje estamos mais confiantes por conta das quartas de final da Libertadores e por tudo que temos feito aqui", disse Gatito Fernández em entrevista ao site do Botafogo.

O goleiro alvinegro afirmou ainda que não quer ficar com os louros da vitória sozinho. Para ele, é importante ir bem e a equipe sair de campo vitoriosa. "Por um lado dá mais tranquilidade ao meu trabalho, mas, além disso, fico feliz por conseguir pegar o pênalti e, principalmente, por sairmos com a vitória. Contra o São Paulo também defendi, mas não saímos com os três pontos. Então agora estou mais feliz", contou.

Sobre o clássico desta quarta-feira, Gatito Fernández destacou a dificuldade da partida, mas também deixou claro o potencial do Botafogo, principalmente em mata-matas. "A meu ver o Flamengo conta com um elenco grande e de jogadores consagrados em vários países. Temos que estar concentrados no nosso trabalho e no que vamos fazer nesse jogo. Alcançarmos uma vantagem para o jogo da volta", projetou.