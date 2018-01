Pego no doping, Alex Alves defende Juventude no Gaúcho Mesmo denunciado por uso de doping, o atacante Alex Alves poderá defender o Juventude na partida contra o Veranópolis, no domingo, em Caxias do Sul, pela segunda partida das semifinais do Campeonato Gaúcho. Como a contraprova do exame ainda não foi entregue à Federação Gaúcha de Futebol (FGF), não há como o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS)estabelecer uma punição ao jogador. Na última segunda-feira, Alex Alves havia sido suspenso preventivamente por 29 dias por ter sido flagrado no exame antidoping na vitória por 1 a 0 de seu time contra o Internacional, no dia 17 de março, pelo Estadual. A substância encontrada na sua urina foi a sibutramina, que funciona como estimulante e, de forma mais comum, como moderador de apetite. Mas o secretário do TJD, César Cabral, afastou a possibilidade do atleta ser punido de imediato sem novos exames. "Precisamos do resultado da contraprova. A coleta já está com técnicos de um laboratório do Rio de Janeiro. É só abrir o frasco e fazer novo teste", disse o dirigente ao jornal Pioneiro. "Pela minha experiência, o resultado da contraprova deve vir no início da semana que vem. Enquanto esse exame não voltar à FGF e for encaminhado ao TJD, o atleta está liberado para jogar", acrescentou.. Depois de negar o uso de qualquer tipo de medicamento, o atacante mudou o discurso e admitiu ter ingerido um relaxante muscular "para dormir melhor" na véspera da partida contra o Internacional. Caso a contraprova reforce o uso de substância proibida, o atleta poderá ser suspenso por um período entre 120 e 360 dias.