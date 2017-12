Pekerman deve manter Crespo e Saviola contra a Sérvia Mesmo com Tevez e Messi em ótima forma, Saviola e Crespo serão mantidos por José Pekerman para o jogo contra Sérvia e Montenegro, sexta-feira, às 10 horas (de Brasília), pela segunda rodada da primeira fase da Copa do Mundo. O motivo é simples: eles jogaram muito bem na vitória por 2 a 1 contra a Costa do Marfim, na estréia. Crespo fez o primeiro gol e Saviola, o segundo. Ambos deixaram a equipe antes do fim da partida, mas não por motivos técnicos - Crespo estava cansado e Saviola saiu para que Pekerman optasse por um time mais defensivo, com a entrada de Lucho Gonzalez. Em sua trajetória como treinador das seleções de base, Pekerman mostrou duas características: sempre manteve o time que estreou com vitória e sempre fez substituições de acordo com as características do rival. Isso indica, além da manutenção do time, a possibilidade da entrada, caso o jogo esteja duro, de Tevez e Messi, jogadores que dão muita mobilidade ao time. Principalmente contra uma defesa pesada. Uma rápida olhada sobre as características físicas e técnicas de Crespo e Saviola pode explicar porque formam a dupla preferida de Pekerman. Hernán Crespo tem 1,84m, pesa 80 quilos e joga no centro da área. Javier Saviola tem 1,68m, pesa 65 quilos e joga pelo lado do campo. ?Sempre me dei bem com Crespo. Quando jogamos juntos, comos contundentes?, diz Saviola. Está formado o ataque argentino. E, no banco, ficam a nova estrela do Boca (Palacio), o melhor jogador do campeonato brasileiro (Tevez), o novo candidato a gênio do futebol (Messi), e o atacante que deixou Adriano na reserva da Inter de Milão (Cruz).