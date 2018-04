Pekerman é o novo técnico da Argentina José Néstor Pekerman é o novo técnico da Argentina. Ele aceitou o convite para dirigir a seleção argentina, depois da recusa de Carlos Bianchi. O anúncio foi feito nesta quarta-feira à noite por uma fonte da Associação do Futebol Argentino (AFA). "É um homem da casa e de imediato aceitou o convite", indicou um funcionário da AFA, citado pela imprensa local, em referência ao único técnico argentino tricampeão mundial com seleções. Ele conquistou os títulos nos torneios do Catar 1995, Malásia 1997 e Argentina 2001 com a seleção sub-20. O organismo que dirige o futebol argentino havia apostado todas suas fichas em Bianchi depois da demissão apresentada na terça-feira por Marcelo Bielsa, que em entrevista coletiva alegou "apatia" para continuar à frente da seleção. Mas Bianchi, ex-técnico do Vélez Sársfield e do Boca Juniors, o mais bem-sucedido na história recente do futebol local e o preferido pela maioria dos argentinos, segundo diversas pesquisas feitas por jornais do país pela internet, recusou nesta quarta o convite do Comitê Executivo da AFA. O presidente da AFA, Julio Grondona, que na terça-feira tinha dito que Bianchi era "o único candidato", afirmou nesta quarta-feira à noite que nesta quinta, se reunirá com Pekerman para fazer a proposta formal. "Sou otimista, mas é preciso esperar até quinta-feira", acrescentou o dirigente, ao lembrar que Pekerman rejeitou uma oferta similar há cinco anos e sugeriu Marcelo Bielsa para o cargo. No entanto, não precisou esperar muito, já que poucas horas depois uma fonte da AFA comunicou aos jornalistas que o ex-técnico das seleções de base havia aceitado a oferta que Grondona fez por telefone. "A reunião desta quinta será só para ajustar detalhes, já que Pekerman é um homem da casa e conhece muito bem todos os jogadores da seleção", acrescentou a fonte. A maioria dos jogadores da seleção que conquistou a medalha de ouro nos recentes Jogos Olímpicos de Atenas participou das equipes de base dirigidas por Pekerman, que como jogador atuou no Argentinos Juniors (1970 a 72). Do clube de Buenos Aires ele se transferiu para o colombiano Independiente de Medellín, onde teve que se aposentar prematuramente devido a uma lesão no joelho. Pekerman, nascido no dia 3 de setembro de 1949 em Villa Domínguez, na província de Entre Ríos, também trabalhou com as divisões inferiores do Colo Colo, do Chile, e quando era diretor-geral de seleções nacionais da AFA indicou Bielsa para o cargo de técnico da seleção principal.