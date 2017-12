Pekerman elogia a evolução de Tevez Tevez está aprendendo muito no Brasil e ganhou confiança depois que foi jogar no Corinthians. A avaliação é do técnico da Argentina, José Pekerman, que antes de enfrentar a Inglaterra em um amistoso no sábado, em Genebra, falou para a Agência Estado sobre o ex-atacante do Boca Juniors e que está se tornando o grande destaque do Campeonato Brasileiro. Agência Estado - Como técnico da seleção argentina, o senhor viu alguma mudança no comportamento ou no jogo de Tevez depois que o atacante foi para o Brasil? José Pekerman - Ele ganhou muita confiança. Esse é o principal aspecto que vejo nele. AE - O que pode adicionar ao jogo de Tevez sua passagem pelo Corinthians? Pekerman - Ele está aprendendo bastante ao atuar no Brasil. Acho que isso é importante até para a seleção argentina e para seu jogo. AE - Na América do Sul, estamos acostumados a ver os principais jogadores querendo sair da região em direção à Europa. Qual a importância de um atleta sair da Argentina para o Brasil ter uma boa atuação? Pekerman - É verdade. Tradicionalmente os jogadores da região olham a Europa como seu destino. Mas devemos valorizar muito o fato de Tevez estar triunfando no Brasil. Acredito que esse feito será muito apreciado na Argentina e reconhecido. AE - Mas quando Tevez deixou o Boca para ir jogar no Corinthians, muitos na Argentina menosprezaram o time paulista? Pekerman - Fala-se muita bobagem. O futebol brasileiro é o melhor do mundo e todo sabemos disso. Por isso insisto que o fato de Tevez estar jogando bem, fazendo gols e entusiasmando os torcedores de seu time é algo que precisamos considerar na Argentina.