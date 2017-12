Pekerman faz mistério para o jogo contra a Holanda O técnico da seleção argentina, José Pekerman, afirmou nesta terça-feira que só anunciará a escalação da equipe que enfrentará a Holanda horas antes da partida, que acontecerá na quarta. Esse jogo decidirá o primeiro lugar do grupo C da Copa do Mundo. No entanto, ele disse que estuda a possibilidade de fazer mudanças em relação ao time que goleou a Sérvia e Montenegro por 6 a 0. "Lamento, mas desta vez não posso falar", respondeu Pekerman aos jornalistas no início da entrevista coletiva, ao ser perguntado sobre a escalação da equipe que começará jogando no Estádio Commerzbank Arena, em Frankfurt. "Há situações, como esta, que são diferentes das anteriores", explicou o treinador, que habitualmente anuncia a equipe um dia antes dos jogos. O técnico também não confirmou se irá poupar jogadores com cartões, como Gabriel Heinze, Javier Saviola e Hernán Crespo, mas disse que estuda a possibilidade de fazer algumas mudanças. Pekerman pode mudar a dupla de ataque da Argentina, trocando Saviola e Crespo por Messi e Tevez. Por sinal, a torcida argentina pede constantemente para o treinador colocar Messi no time, já que ele é um dos principais ídolos. Antes de tomar qualquer decisão, o técnico contou que quer avaliar a situação física dos jogadores que estiveram em campo desde o início das partidas contra Costa do Marfim e Sérvia e Montenegro. A Argentina precisa de um empate para garantir a primeira posição do grupo.