Pékerman fecha lista da seleção colombiana para Copa América

O técnico da Colômbia, o argentino José Pékerman, divulgou neste sábado a lista completa dos jogadores convocados para a Copa América. O meia Fredy Guarín e o zagueiro Éder Balanta são os dois principais cortes do time colombiano para a competição que começa em 11 de junho no Chile.

Além dos dois, os jogadores Abel Aguilar, Juan Fernando Quintero, Johan Mojica, Francisco Meza e o atacante Andrés Rentería completam la lista dos cortados do elenco de 23 que estará em terras chilenas. O atacante Adrián Ramos, que também esteve na Copa do Mundo no Brasil, também não integrou a lista preliminar por causa de uma lesão.

A Colômbia integra o Grupo C da competição e abrirá sua campanha diante da Venezuela em Rancagua, em 14 de junho. Encara o Brasil em Santiago no dia 17 e fecha sua participação na primeira fase contra o Peru, em Temuco, no dia 21.

"Lamentamos os inconvenientes dos jogadores que tiveram lesões, atletas que foram parte importante do grupo, na eliminatória para o Mundial e nos últimos meses", declarou Pékerman em entrevista coletiva na sede da Federação Colombiana de Futebol.

Pékerman aproveitou para revelar que escolheu como capitão da equipe o atacante Radamel Falcão Garcia, ausente do Mundial do Brasil por causa de grave lesão no joelho. "A faixa de capitão é um direito adquirido. Perdemos um líder, Mario Yepes, e me parecia uma sucessão lógica que Falcao seja o capitão", explicou o treinador.

Falcao destacou que sua meta principal é chegar bem para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, e reforçou a importância do torneio continental. "A Copa América é uma boa experiência para o ritmo de jogo e nos permite ganhar ritmo para focar no mais importante (a Copa do Mundo).

CONFIRA A LISTA DA COLÔMBIA:

Goleiros: David Ospina (Arsenal, Inglaterra), Camilo Vargas (Atlético Nacional) e Cristian Bonilla (La Equidad);

Defensores: Camilo Zúñiga (Napoli, Itália), Santiago Arias (PSV Eindhoven, Holanda), Carlos Valdés (Nacional, Uruguai), Cristian Zapata (Milan, Itália), Jeison Murillo (Granada, Espanha), Pablo Armero (Flamengo, Brasil), Pedro Franco (Besiktas, Turquia) e Darwin Andrade (Standard Liège, Bélgica);

Meio campo: Alexánder Mejía (Monterrey, México), Carlos Alberto Sánchez (Aston Villa, Inglaterra), Edwin Cardona (Monterrey, México), Edwin Valencia (Santos, Brasil), James Rodríguez (Real Madrid, Espanha), Juan Guillermo Cuadrado (Chelsea, Inglaterra) e Víctor Ibarbo (Roma, Itália);

Atacantes: Radamel Falcão Garcia (Mônaco, França), Carlos Bacca (Sevilla, Espanha), Jackson Martínez (Porto, Portugal), Teófilo Gutiérrez (River Plate, Argentina) e Luis Fernando Muriel (Sampdoria, Itália).

MÉXICO VENCE GUATEMALA EM AMISTOSO

A seleção mexicana venceu neste sábado a Guatemala em amistoso preparatório para a Copa América por 3 a 0, com dois gols de Eduardo Herrera e um gol de Jesus Corona. A equipe mexicana virá com um time alternativo para a Copa América, já que o foco maior do selecionado principal é a Copa Ouro, que garante vaga para a Copa das Confederações de 2017, na Rússia.