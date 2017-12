Pekerman monta a Argentina para a estréia na Copa O técnico da seleção argentina, José Pekerman, aos poucos vai definindo a equipe para a estréia na Copa do Mundo contra a Costa do Marfim, no dia 10 de junho. Nos treinos desta segunda-feira, o treinador ensaiou jogadas ofensivas com Saviola, Riquelme, Crespo e Tevez. No entanto, o atacante do Corinthians não deve começar como titular. "Não sei se terei a chance de começar jogando. Mas tenho certeza de que quem entrar vai dar tudo, pois o mais importante é a seleção. Não muda nada se eu não jogar. Aqui somos todos iguais", explicou Tevez. Pekerman deve escalar Saviola no lugar do corintiano. O atacante Lionel Messi, que se recupera de uma lesão na perna direita, também vai ficar no banco. A Argentina deve estrear na Copa com Abbondanzieri; Nicolás Burdisso, Roberto Ayala, Gabriel Heinze e Sorín; Mascherano, Esteban Cambiasso, Maxi Rodríguez e Riquelme; Saviola e Crespo. A principal preocupação de Pekerman é com Sorín. O treinador teme que os adversários aproveitem o espaço deixado pelo lateral quando ele for para o ataque. Por isso, ele insiste em alertar o elenco para a cobertura desse setor. O treinamento da seleção argentina desta segunda-feira, em Herzogenaurach, foi aberto aos torcedores. Além da Costa do Marfim, os outros adversários serão a Holanda e a Sérvia.