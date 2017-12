Pekerman muda Argentina e põe Tevez contra a Alemanha O atacante Carlos Tevez, do Corinthians, foi confirmado pelo técnico da Argentina, José Pekerman, como titular da seleção da Argentina no confronto desta sexta-feira, contra a Alemanha, em Berlim, pelas quartas-de-final da Copa do Mundo. Tevez substitui Saviola, que vinha sendo o titular - o corintiano só saiu jogando na partida contra a Holanda, quando os argentinos tiveram outros reservas. Outras mudanças feitas por Pekerman na equipe são a entrada do zagueiro Coloccini improvisado na lateral-direita, no lugar de Burdisso, que ainda se recupera de contusão, e a volta de Lucho González, que estava machucado, ao meio-de-campo, no lugar de Cambiasso. A Argentina entra em campo com: Abbondanzieri; Coloccini, Ayala, Heinze e Sorín; Mascherano, Lucho González, Maxi Rodríguez e Riquelme; Tevez e Crespo. O técnico da Alemanha, Jürgen Klinsmann, não mexe na equipe, e escala o time titular com a mesma equipe que foi titular nos últimos jogos: Lehmann; Friedrich, Mertesacker, Metzelder e Lahm; Schneider, Frings, Ballack e Schweinsteiger; Klose e Podolski. A partida começa às 12 horas (de Brasília).