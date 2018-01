Pekerman não crê em ?amistoso de luxo? O técnico da seleção argentina, José Pekerman, discorda de seu colega brasileiro Carlos Alberto Parreira, para quem o jogo de quarta-feira entre Argentina e Brasil, pelas Eliminatórias seria um amistoso de luxo já que as duas equipes estão virtualmente classificadas para o Mundial de 2006. Pekerman garantiu que a Argentina ?sempre encara esta partida como decisiva?. "Queremos jogar bem mas, para nós, um bom resultado é fundamental", disse. O técnico argumentou ainda que o Brasil "terá de provar contra a Argentina", que está num nível acima dos adversários. "Levando em consideração que este é um jogo à parte, é preciso reconhecer que o Brasil é o campeão do mundo, que tem jogadores num grandíssimo nível nos grandes equipes do planeta", acrescentou.