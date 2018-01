Pekerman não vê risco para o Brasil O técnico José Pekerman, da seleção argentina, garantiu nesta quarta-feira que o Brasil vai ser bem recebido no seu país, quando for disputar a partida das Eliminatórias da Copa de 2006. O jogo está marcado para o dia 8 de junho e Pekerman entende que o clima não ficará mais quente por conta do caso de racismo envolvendo o zagueiro Desábato e o atacante Grafite. ?Tenho certeza de que o Brasil terá a melhor atenção possível e teremos um ótimo jogo??, disse o treinador argentino. ?O que acontecer fora de campo depende do governo e das forças de segurança. Mas creio que não haverá nenhum tipo de problema.?