Pela Copa do Brasil, PSTC e São Paulo vão se enfrentar em Cuiabá

São Paulo e PSTC chegaram a um acordo para o jogo da segunda fase da Copa do Brasil, dia 1º de março. O duelo será disputado na Arena Pantanal, em Cuiabá, que ganhou a disputa com Brasília e Londrina, outras sedes que pretendiam receber o confronto. "Chegamos nessa decisão e ficou bom para todo mundo", explicou Mario Iramina, presidente do PSTC.

O clube paranaense é de Cornélio Procópio e atua em um estádio que cabem apenas 2.200 pessoas. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros não davam garantias para realizar a partida lá. Chegou-se a cogitar a instalação de arquibancadas tubulares, para aumentar a capacidade para 6 mil lugares, mas isso vai contra as normas da CBF.

Assim, o PSTC delegou para o São Paulo a busca por uma sede, por entende que o clube paulista tem mais experiência no assunto. "Fizemos isso em conjunto com o São Paulo. Buscamos um promotor para o jogo e tudo será dividido entre os dois clubes. Dependemos da renda dessa partida", afirmou Iramina.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Como é visitante no duelo, a CBF pagas as despesas de viagem do São Paulo. Já o PSTC pagará seus custos e espero que o bom clube ajude na arrecadação. "Fizemos uma pesquisa e chegamos à conclusão que em Cuiabá é o melhor local. Como é feriado, Brasília fica mais vazia no perído. Em Cuiabá tem poucos eventos, o Rogério Ceni é de lá (o técnico viveu em Sinop), está em grande momento, tudo isso pesou para a escolha", comentou.