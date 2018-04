Pela Libertadores, Junior e Racing empatam na Colômbia

Com um gol no último minuto de jogo, o Junior Barranquilla, da Colômbia, conseguiu um empate com o Racing, do Uruguai, por 2 a 2, nesta quinta-feira, em Barranquilla, na partida de ida da primeira fase da Copa Libertadores da América (chamada também de Pré-Libertadores).

Veja também:

LIBERTADORES - RESULTADOS

O resultado obtido na Colômbia foi bom para o time uruguaio, que agora joga pelo empate por 0 a 0 ou por 1 a 1 no confronto de volta - na semana que vem, em Montevidéu - para avançar à fase de grupos da competição continental. Quem vencer consegue a classificação.

O vencedor deste duelo se classificará para o Grupo 1 da Libertadores, que conta com o Corinthians, o Cerro Porteño (Paraguai) e o Independiente Medellín (Colômbia). Um dos dois times será o adversário da estreia corintiana, marcada para o dia 24 de fevereiro, no Pacaembu.

Nesta quinta, o Junior abriu o placar com Emerson Acuña, aos 12 minutos do primeiro tempo. O Racing empatou antes do intervalo - com Mirabaje, aos 28, em cobrança de falta. Na segunda etapa, aos 23, Ignacio Pallas fez 2 a 1 para os uruguaios em uma forte cabeçada após escanteio da direita. O time colombiano só obteve o empate definitivo no placar aos 46, com Martín Arzuaga.