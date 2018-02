Pela Libertadores, Necaxa vence e São Paulo fica em 2º lugar O Necaxa, do México, venceu em casa o Audax Italiano, do Chile, por 2 a 0, com gols de Kléber e Padilla, na madrugada desta quinta-feira. O time assumiu a liderança do Grupo 2 da Copa Libertadores, com seis pontos. A vitória do time mexicano deixou o São Paulo, que goleou o Alianza Lima no Morumbi, na quarta-feira, em segundo lugar com quatro pontos. O brasileiro Kléber completou aos oito minutos uma jogada do argentino Alfredo Moreno e fez o primeiro gol da partida. Aos 24 minutos do segundo tempo, o mexicano Aarón Padilla fez um gol e consolidou a segunda vitória seguida do Necaxa na Libertadores. Junto com um ataque eficiente, o Necaxa apresentou uma ótima defesa que congelou a ofensiva do Audax Italiano, que tentou sem sucesso durante todo o jogo mudar o placar.