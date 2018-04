Pela Libertadores, Palmeiras faz jogo importante em ocasião 'inadequada'

Receber no Allianz Parque, nesta terça-feira, às 21h30, o adversário teoricamente mais fácil do grupo da Copa Libertadores virou, ironicamente, um fardo para o Palmeiras. O importante compromisso com o Alianza Lima, do Peru, conflita em atenção com a final do Campeonato Paulista. O segundo jogo com o Corinthians, domingo, deve obrigar o técnico Roger Machado a escalar uma formação mista esta noite.

A partida com a equipe peruana traz a oportunidade de o Palmeiras abrir vantagem no Grupo 8. O time foi o único da chave a ter vencido na estreia, ao fazer 3 a 0 no Junior, em Barranquilla, e tem contra o Alianza a chance de continuar na liderança da chave. Mas o elenco admite que a concentração não está totalmente voltada para o compromisso internacional.

A final do Estadual é o foco de maior atenção nesta semana e faz da partida válida pela Copa Libertadores, principal competição do time na temporada, ser secundária nesta semana. "Sinceramente, não tem como esquecer o Corinthians. É uma final que temos para disputar", disse o meia Moisés.

A semana de jogos importantes vai levar o técnico palmeirense a escalar o time de acordo com o desgaste dos atletas. No treino desta segunda quem foi titular na vitória por 1 a 0 no sábado ficou apenas na academia e não foi a campo. Antes do jogo desta noite, exames fisiológicos vão ajudar a apontar quem está em melhores condições para atuar.

A agenda de jogos conciliada entre Libertadores e Paulista voltará a ter conflito na próxima semana, quando o Palmeiras recebe o Boca Juniors, da Argentina, três dias depois de ter decidido o Estadual.

Se os compromissos atrapalham o foco, por outro lado permitem ao elenco relaxar e não ter ansiedade exagerada para a decisão contra o Corinthians. “Se não tivesse esse jogo no meio de semana, claro que para descansar seria melhor. Mas ficaríamos pensando sete dias só no jogo de domingo; a semana demoraria a passar. Assim você consegue esquecer um pouco a final e pensa em outro adversário”, afirmou Moisés.

JULGAMENTO

O Palmeiras saberá nesta terça-feira à tarde se vai ter Jailson na final do Campeonato Paulista. O efeito suspensivo do goleiro será julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) da Federação Paulista de Futebol.

O departamento jurídico do clube conseguiu interromper a suspensão de três jogos aplicada ao goleiro por críticas à arbitragem após o clássico com o Corinthians em fevereiro. Jailson cumpriu duas das três partidas de exclusão, até o Palmeiras obter o efeito suspensivo que permitiu ao goleiro atuar nos últimos três compromissos.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X ALIANZA LIMA

PALMEIRAS: Jailson; Mayke, Edu Dracena, Luan e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Moisés e Guerra; Keno, Willian e Deyverson. Técnico: Roger Machado.

ALIANZA LIMA: Prieto; Garro, Araujo, Godoy e Duclos; Cruzado, Lemos e Costa; Ramirez, Velarde e Hohberg. Técnico: Pablo Bengoechea.

Juiz: José Argote (Venezuela).

Local: Allianz Parque.

Horário: 21h30.

Na TV: Fox Sports.

Ao vivo: estadao.com.br/e/sepvivo