Inédito na temporada, Carille repete time pela terceira vez

Se Fábio Carille confirmar a escalação do Corinthians para encarar o Deportivo Lara, nesta quinta-feira, às 21h30, em Cabudare, com a mesma formação que derrotou o Palmeiras e Vitória, será a primeira vez que o treinador conseguirá levar a campo o mesmo time por três jogos consecutivos.

Com o excesso de jogos que vários clubes brasileiros sofrem ao longo da temporada, conseguir repetir a formação por três jogos é algo difícil de acontecer. No ano passado, o Corinthians conseguiu chegar a completar quatro partidas repetindo a escalação inicial. Foram dois jogos contra o São Paulo e um contra a Ponte Preta, todos pelo Paulistão, e mais o duelo com o Internacional, pela Copa do Brasil.

Na quarta-feira, Carille disse que o time para enfrentar o Deportivo Lara será Cássio; Mantuan, Balbuena, Henrique e Sidcley; Gabriel e Maycon; Pedrinho, Jadson, Rodriguinho e Romero como formação inicial. A chance de repetir tal escalação contra o Sport, domingo que vem, é pequena.

A tendência é que Carille escale uma formação reserva ou mista para o duelo com os pernambucanos. O atacante Roger, que não pode disputar a fase de grupos da Libertadores, por ter sido contratado depois do encerramento do prazo de inscrição, deve ser uma das novidades da equipe alvinegra.