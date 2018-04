Pela primeira vez no gramado, Alexandre Pato encontra Tite

SÃO PAULO - Por causa da disputa do Mundial de Clubes em dezembro, Tite e os jogadores titulares do Corinthians tiveram férias prolongadas neste início de ano, e deveriam voltar ao trabalho na próxima segunda-feira. O treinador, no entanto, não quis saber de aproveitar os últimos dias de descanso, antecipou seu retorno e compareceu ao CT Joaquim Grava na manhã dessa sexta-feira.

Talvez o motivo tenha sido a apresentação do atacante Alexandre Pato, principal reforço corintiano para a temporada, que acontecerá às 12h30. Antes de vestir a camisa do clube oficialmente e conceder a entrevista coletiva, o jogador foi a campo pela manhã para ter o primeiro contato com Tite.

Depois de um abraço e uma rápida conversa, no entanto, Pato voltou para a sala de musculação, onde seguiu com os testes físicos, observado de perto pelo fisioterapeuta Bruno Mazziotti. Na sequência o atacante foi para a sede do clube, no Parque São Jorge, onde foi conhecer o presidente Mario Gobbi. Depois ele retornaria ao CT para sua apresentação oficial.

Outro que teve o primeiro contato com Tite foi o zagueiro Gil. Novo reforço corintiano, o jogador, contratado junto ao Valenciennes, da França, também foi ao gramado apenas para cumprimentar e conversar com o treinador. Como Pato, no entanto, ele segue sem treinar com bola.

Se Pato e Gil continuam fazendo trabalhos físicos, os jogadores que já se reapresentaram ao clube - reservas que não atuaram ou que pouco entraram em campo ao longo do Mundial - treinaram normalmente na manhã desta sexta. Observados pelo treinador, eles foram campo e fizeram um trabalho tático com bola.

Atualizado às 11h20.