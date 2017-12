Pela primeira vez, quartas-de-final terá seis campeões Com a classificação da França, que venceu a Espanha por 3 a 1, nesta terça-feira, em Hannover, pela primeira vez uma Copa do Mundo terá seis campeões nas quartas-de-final: França, Brasil, Itália, Alemanha, Inglaterra e Argentina irão disputar a permanência na briga pelo título. Até agora, desde que a Copa do Mundo é disputada neste formato - com cinco fases (primeira, oitavas, quartas, semi e final) - em apenas três oportunidades quatro campeões haviam chegado simultaneamente às quartas. Em 1986 - Argentina, Brasil, Alemanha e Inglaterra -, em 90 - Argentina, Alemanha, Itália e Inglaterra - e em 98 - Brasil, Itália, Alemanha e Argentina. Antes de a Copa do Mundo ter cinco fases, cinco campeões já haviam disputado a possibilidade de jogar uma semifinal de Copa. Na ocasião, Brasil, Inglaterra, Alemanha, Uruguai e Itália jogaram as quartas-de-final do Mundial do México, em 1970, que teve apenas quatro fases. Apenas dois Mundiais tiram o privilégio de ter uma fase de semifinais apenas com seleções campeãs do mundo. Em 1970 (Brasil x Uruguai e Alemanha x Itália) e em 1990 (Alemanha x Inglaterra e Argentina x Itália).