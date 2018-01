Pela Série A2, Portuguesa joga mal no 2º tempo e perde do líder Oeste no Canindé

A Portuguesa segue em situação bastante delicada no Campeonato Paulista da Série A2 - a segunda divisão estadual. Nesta terça-feira, na abertura da quinta rodada, não "voltou" para o segundo tempo e foi derrotada pelo Oeste por 3 a 0, em pleno estádio do Canindé, em São Paulo. O resultado deixa o técnico Guilherme Alves na corda bamba.

+ Guarani confirma homenagens ao goleiro Wallace, morto em acidente

Com apenas quatro pontos e sem vencer há três jogos, a Portuguesa está na 12.ª colocação, mas tem uma partida a mais que os demais, correndo risco de entrar na zona de rebaixamento no complemento da rodada. Por outro lado, o Oeste manteve a invencibilidade e se isolou na liderança, com 13 pontos.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Após um primeiro tempo bastante equilibrado e com poucas chances para ambos os lados, o Oeste aproveitou a sonolência da Portuguesa na volta do intervalo e liquidou o jogo em 17 minutos. Raphael Luz aproveitou boa troca de passes para abrir o placar aos cinco e Henrique ampliou aos 13 em chute rasteiro. Quatro minutos depois, Mazinho desceu em velocidade, invadiu a área e mandou no cantinho do goleiro João Lopes.

A Portuguesa volta a campo no próximo dia 10 contra o Votuporanguense, em Votuporanga (SP). Um dia antes, o Oeste recebe o Penapolense, na Arena Barueri, em Barueri (SP). Os jogos serão válidos pela sexta rodada.

Confira a 5.ª rodada da Série A2 paulista:

Terça-feira

Portuguesa 0 x 3 Oeste

Sexta-feira

16 horas

Nacional x Taubaté

21h30

Guarani x Batatais

Sábado

16 horas

São Bernardo x Água Santa

Rio Claro x Audax

17 horas

XV de Piracicaba x Internacional (Limeira)

Domingo

10 horas

Juventus x Sertãozinho

Penapolense x Votuporanguense