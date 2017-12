Pela Série B, União pega América-MG Em último lugar no Campeonato Brasileiro da Série B, com apenas oito pontos conquistados, o União São João corre contra o tempo para conseguir fugir do rebaixamento à Terceira Divisão em 2004. A próxima tentativa de conseguir deixar a lanterna acontece neste sábado, quando enfrenta o América-MG no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Os mineiros, com 15 pontos, também vivem a agonia de uma possível queda. Com desfalques e vários retornos, o técnico Roberto Cavalo pretende mudar a cara do União. Nos lugares do zagueiro Rildo e do lateral Diguinho, ambos suspensos pelo terceiro amarelo, entram Félix e Valdo, respectivamente. O meia Juliano, após cumprir sus pensão imposta pelo STJD, entra no lugar de Viton, expulso no jogo passado. O atacante Osmar, recuperado de contusão, substitui Adilson. No América, o técnico José Ângelo teve uma notícia ruim nos treinamentos desta sexta-feira. O meia Toinzé rompeu os ligamentos cruzados laterais e o menisco medial do joelho esquerdo e deverá passar por uma cirurgia nos próximos dias. O prazo de recuperação é de aproximadamente seis meses. A dúvida do treinador fica no ataque, onde Rodrigo e Alessandro brigam pela vaga ao lado de Fred. Outros jogos - Em Manaus, o São Raimundo, do experiente treinador Aderbal Lana, recebe o Avaí no famoso "jogo de seis pontos". Com 19 e 18 pontos, respectivamente na tabela de classificação, quem vencer deixa o adversário em situação delicada quanto à passagem à próxima fase. Embalado pelo título pernambucano conquistado na última quarta-feira, o Sport (21 pontos) enfrenta o Joinville (16) no estádio da Ilha do Retiro às 19 horas. Os dois times vêm de empates sem gols na competição e precisam somar pontos para continuar na briga pela classificação. Os catarinenses vêm para este jogo com uma novidade no banco de reservas. O técnico Ademir Fonseca faz sua estréia em lugar de Arnaldo Lira.