Pela Série B, Vasco vai ao ataque diante do Luverdense em Cuiabá

RIO - Após empatar em casa com o América-MG na estreia da Série B do Brasileiro, vencer o Luverdense neste sábado será muito importante para o Vasco embalar na competição. A partida será disputada na Arena Pantanal, em Cuiabá, a partir das 16h20, e servirá como um evento-teste da Fifa em um dos estádios que receberão jogos da Copa do Mundo.

Diferentemente do primeiro jogo do campeonato, em que o estádio de São Januário ficou fechado para a torcida por causa de uma punição aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o time carioca deve jogar com apoio maciço dos torcedores na Arena Pantanal. Na última parcial divulgada, cerca de 30 mil ingressos já haviam sido vendidos antecipadamente para o jogo em Cuiabá - o Luverdense é de Lucas do Rio Verde, no interior do Mato Grosso.

O apoio das arquibancadas será fundamental para o Vasco, já que, dentro de campo, o técnico Adilson Batista terá desfalques importantes. O goleiro Martín Silva se contundiu momentos antes da viagem e foi vetado. Assim, ele se juntou a Rodrigo, Guiñazu, Edmilson, Pedro Ken e Everton Costa na lista dos problemas vascaínos.

Diante de tantos desfalques, Adilson Batista não confirmou o time que será titular neste sábado. Mas, de acordo com os últimos treinamentos, a novidade da escalação deve ser a entrada do meia-atacante colombiano Montoya no lugar do volante Danilo. Com isso, o Vasco deve adotar uma postura mais ofensiva, em busca da primeira vitória na Série B.