Pela vaga, Picerni pensa em novo meio O Palmeiras fará só um treino para se recompor tática e emocionalmente, depois da derrota de sábado por 3 a 2 para o Sport. O técnico Jair Picerni precisa definir nesta segunda-feira novo meio-de-campo para o jogo de terça-feira contra o Brasiliense, em Taguatinga. Os volantes Marcinho e Magrão, mais o lateral Baiano receberam terceiro cartão amarelo e estão suspensos. Os prováveis substitutos são, respectivamente, Daniel, Correia e Adãozinho. Além disso, aumenta a chance de o meia Pedrinho ficar no banco. Picerni terá trabalho para animar os jogadores. Após a partida, o volante Marcinho reconheceu que sua atuação foi uma das piores desde que se tornou titular do Palmeiras e se considerou um dos principais responsáveis pelo tropeço no Palestra Itália lotado (27.255 pagantes). O técnico preferiu transferir a responsabilidade para todos os que estiveram em campo. "Foi um erro coletivo." Com o resultado de sábado, o Palmeiras viu interrompida a série invicta de 12 jogos na Série B. Ao mesmo tempo, adiou a classificação para a próxima fase da competição, pois precisava de empate para garantir presença no quadrangular decisivo. Ainda assim, a vaga pode ser confirmada nesta terça-feira, na penúltima rodada. Para que isso aconteça, basta empatar na Boca do Jacaré. Com isso, chegaria a 10 pontos e não dependeria de nenhuma outra combinação nos jogos restantes.