Peladão invade campo e ofusca David Beckham no Canadá

Um torcedor nu ofuscou nesta quarta-feira o astro David Beckham ao invadir o campo do Estádio BCPlace, no Canadá, durante amistoso do Los Angeles Galaxy, time do jogador inglês, e o Vancouver, que terminou empatado por 0 a 0. O invasor entrou em campo durante o segundo tempo do jogo e correu pelo gramado até ser preso pelos seguranças. Beckham e os demais jogadores riram do ocorrido. O estádio estava lotado para ver o astro inglês, com cerca de 50 mil torcedores. Em campo, Beckham teve uma atuação apagada e sequer deu um chute ao gol durante os 72 minutos em que esteve atuando. Fora dele, no entanto, fez muito sucesso, ao distribuir autógrafos para dezenas de torcedores, principalmente jovens.