Pelé acredita na recuperação de Neymar para a Copa do Mundo

"Penso que estará em forma para a Copa do Mundo porque sua lesão não é tão grave", afirmou à agência de notícias AFP o rei do futebol, Pelé, ao ser questionado sobre Neymar, que passou por uma cirurgia recente no pé direito. "É um jogador muito importante para o Brasil, sem dúvida", declarou Pelé, de 77 anos, durante uma visita a Dubai.

Neymar se recupera da lesão que o afastou dos gramados em 25 de fevereiro, durante uma partida do PSG contra o Olympique Marselha pelo campeonato francês. O atacante passou por uma operação em 3 de março no quinto metatarso do pé direito. O médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, responsável pela cirurgia, calculou o tempo de recuperação entre dois meses e meio e três meses.

"Claro que eu quero que o Brasil seja campeão do mundo, mas o futebol é uma caixinha de surpresas. Tenho confiança, temos jogadores excelentes que jogam na Europa", disse o melhor jogador da história de futebol. "O problema é que eles joguem juntos, mas acho que vamos ter uma boa equipe para a Copa do Mundo", acrescentou.