Pelé acredita no Santos como campeão Pelé quer descanso neste fim de ano, sonha passar o Natal ao lado da família, em paz, sem compromissos comerciais. Aos 64 anos, teve um 2004 agitado, participou de eventos do centenário da Fifa, lançou o documentário Pelé Eterno, dividiu os holofotes com Franz Beckenbauer na cerimônia de apresentação do mascote da Copa de 2006 e, recentemente, foi convidado para participar da festa de premiação do melhor jogador do mundo da temporada, em dezembro. "Disse ao Blatter (Joseph Blatter, presidente da Fifa) que queria ficar em casa, mas ele me pediu para ir, falou que não poderia ficar fora da última festa do centenário." A agenda lotada não o impede, no entanto, de acompanhar os fatos do futebol, sobre o qual procura manter-se informado por meio da internet e dos jornais. Durante a semana, visitou o Centro de Treinamento de sua equipe júnior, o Litoral Futebol Clube, onde conversou por mais de 30 minutos com a Agência Estado. Interrompeu o papo, com freqüência, para dar autógrafos, receber pessoas de fora, posar para fotografias e olhar futuros craques em campo. "Que bela falta!", empolgou-se ao ver a cobrança de falta de um garoto do Litoral, num treino, mostrando que a bola nunca deixará de ser uma de suas grandes paixões. Nesta entrevista, Pelé fala sobre Robinho e sobre as polêmicas férias dos atletas, elogia Vanderlei Luxemburgo e o nível do Campeonato Brasileiro, diz que aposta no Santos como campeão nacional, comenta sobre seu filme e critica a situação do Corinthians. Agência Estado - O que pensa da situação pela qual passa Robinho (com o seqüestro da mãe, Marina)? Pelé - É difícil dar conselho, soube do ocorrido pelos jornais e fiquei muito triste, tentarei dar força moral e espiritual a ele. AE - Acha que ele vai para a Europa agora? O Real tem interesse. A situação dos nossos clubes dificulta a permanência dos atletas. Há atrasos de três, quatro meses de salário. O Brasil sempre foi um exportador, desde minha época. O Robinho é inteligente, tem velocidade, se adaptaria facilmente fora, mas, se eu fosse ele, ficaria mais um tempo no Brasil. AE - Muitos dizem que o Santos, sem Robinho, perde metade do potencial. Concorda? Não acho que seja metade, mas perde muito, não só no aspecto técnico, também no psicológico. O Robinho preocupa o adversário, abre espaços no campo. AE - Aposta em qual time como campeão brasileiro? No Santos. O Atlético-PR perdeu o Dagoberto, que também é importante, e sentiu sua ausência nos primeiros jogos, mas depois se acertou, está 2 pontos à frente do Santos. Só que aposto no Santos, apesar dos problemas. O Vanderlei Luxemburgo é grande técnico, inteligente, planeja bem. A única preocupação é que não consegue ficar muito tempo numa equipe. Parece que se encontrou com o pessoal da MSI, não? Acho que, se o Luxemburgo tivesse uma chance na Europa, seria um dos maiores do mundo. AE - No início do Brasileiro, você disse que o Corinthians poderia ser o campeão... Houve um mal-entendido. O que disse é que todos os times grandes tinham condições de disputar o título, o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, o Santos... AE - Mas o Corinthians tinha feito péssima campanha no Paulista, quase foi rebaixado. Ué, o Palmeiras também foi rebaixado (em 2002), subiu e, agora, está entre os primeiros do Brasileiro. AE - Não considera fraco o nível técnico da competição? O nível está bom, é que o povo brasileiro é exigente demais. Antes, reclamavam que o campeonato por pontos corridos era ruim, porque um time poderia disparar e a competição perderia a graça. Ninguém pode falar nada agora, porque a disputa está embolada tanto em cima quanto em baixo. As pessoas, então, procuram alguma coisa para criticar e reclamam do nível técnico. AE - O que acha da parceria entre Corinthians e MSI? A Hicks Muse (ex-parceira do Corinthians) deixou o clube sem o estádio que havia prometido, sem grandes jogadores e sem ter pago as dívidas. A diretoria do Corinthians, antes de pensar numa nova parceria, deveria ver o que aconteceu. Fico louco quando ouço as entrevistas e ninguém fala o que houve com a Hicks, que foi embora. A gente tem de moralizar o futebol. AE - Não concorda com o trabalho da diretoria corintiana? Os dirigentes administram mal os clubes. O Corinthians e o Flamengo, com o número de torcedores que têm, não poderiam estar em situação tão difícil, com dívidas. Só o quadro associativo manteria o clube. Para você vender uma cadeira de piscina ou um prato de comida no clube, precisa de aprovação. E para vender um jogador por milhões não precisa nem dar satisfação! O São Paulo é o único de que não posso falar, costuma ser bem administrado. AE - Os atletas passaram a reivindicar 30 dias de férias após o caso Serginho. Concorda? Não tínhamos 30 dias na minha época. Mas pelo esforço dos jogadores, pela exigência do futebol, é justo dar 30 dias de férias. Só que os atletas não podem pegar esses dias para participar de jogos, ir à praia jogar futevôlei. Têm de descansar. Só acho que esse tempo de férias deveria ser reivindicado e estudado antes, não apenas depois da morte do Serginho, que foi uma fatalidade. Quantas pessoas jogam futebol pelo mundo sem que nada aconteça? AE - Votaria em quem como melhor da última temporada? As pessoas privilegiam os atacantes e nunca escolhem goleiro ou zagueiro. O Maldini e o Nesta (ambos da Itália) estão entre os melhores há vários anos, mas as pessoas se esquecem deles, porque não são atacantes. O Ronaldinho Gaúcho e o Ronaldo são os melhores tecnicamente, mas o Shevchenko (ucraniano do Milan) e o Thierry Henry (francês do Arsenal) vêm fazendo muitos gols. É difícil escolher um. Tive dificuldade para escolher 100 (fazendo referência aos100 atletas vivos que elegeu como os melhores da história do futebol, a pedido da Fifa), imagine um. AE - E o que diz da polêmica sobre o melhor depois de Pelé? O Maradona foi excelente, os argentinos o consideram o melhor. Antes, na Argentina, diziam que o melhor era o Di Stéfano. Os argentinos não conseguiram decidir nem quem é o melhor da Argentina e querem decidir o melhor do mundo... O Maradona não pode ser comparado ao Pelé. Essa discussão só poderia ocorrer se ele soubesse cabecear e chutar de pé direito. Na música, houve o Beethoven, na pintura, o Michelangelo e no futebol, o Pelé. Igual ao Pelé nunca mais. AE - Estava fazendo referência à polêmica que se iniciou com as declarações do Romário, que se disse o melhor do Brasil depois que você parou. O Ronaldo o criticou por isso... Ah, não acompanhei muito isso, mas houve vários grandes jogadores nas últimas décadas, Falcão, Zico, Ronaldo, o próprio Romário, não dá para dizer um. AE - Pelo jeito, não vai sair do muro. Se fosse o presidente do Santos e tivesse de escolher entre o Ronaldo e o Romário, ambos no auge, por quem optaria? Escolheria o que cobrasse menos e tivesse mais amor em jogar pelo Santos. AE - Como está indo a venda de DVDs do Pelé Eterno e como foi no cinema? Olha, me parece que está indo bem, mas quem acompanha mais é o Aníbal (Aníbal Massaini, diretor da obra). Há pouco tempo, estivemos no Festival de Documentários de Milão, onde o filme foi exibido. Os italianos se levantaram quatro vezes durante a apresentação para aplaudir, foi emocionante. O único problema é que a Universal (distribuidora) ainda não o lançou em outros países, por ter produções maiores, mais caras, para as quais dá prioridade. Fica ruim esse intervalo tão grande, porque no Brasil já saiu do cinema faz tempo. Mas só o registro da minha carreira para a nova geração já me paga, me gratifica, não preciso de mais nada. O documentário vai para a televisão, em cinco capítulos de 40 minutos. Algumas cenas e uns 100 gols que não foram ao cinema serão exibidos na tevê. Gostaria que fosse logo, mas ainda não acertamos com nenhuma emissora.