Pelé acredita: Robinho será o melhor Pelé tem certeza de que Robinho será um dia o melhor jogador do mundo. Pede apenas tempo para que o ex-jogador do Santos possa se adaptar ao futebol europeu. Ele garantiu que não traiu o Santos ao recomendar a venda de Robinho para o Real Madrid. E comentou que dificilmente o camisa sete terá um substituto a curto prazo na Vila Belmiro. "O Robinho, assim como o Ronaldo e o Kaká tiveram, precisa de tempo para se adaptar ao futebol europeu. Acho que ele sai na frente porque terá um treinador brasileiro na Europa, o Luxemburgo. Certamente algum dia vai ser o melhor jogador do mundo, não tenho dúvida", comentou Pelé, nesta terça-feira, em um evento em São Paulo (SP). Acusado por alguns conselheiros do Santos e assessores de Marcelo Teixeira de ter "traído" o clube na polêmica venda de Robinho, Pelé disse que está de consciência tranqüila. "Como conselheiro vitalício do Santos, dei meu parecer favorável à transferência porque tinha informações seguras de que se o caso fosse para a Fifa o Santos não receberia os U$ 30 milhões (R$ 70,2 milhões)." O Rei disse também que não será nada fácil aparecer em breve um substituto para Robinho no Brasil. "Pelo carisma que ele tem, por ter nascido no Santos, pela sua técnica, penso que tão cedo não vai ter um igual no Brasil. No futuro pode aparecer, porque no futebol brasileiro sempre aparecem grandes jogadores a cada ano." De bom humor, sem o abatimento que aparentava o mês passado, Pelé tem esperança de ver o seu filho Edinho fora das grades em breve. Edinho continua detido desde o dia 28 de junho na Penitenciária de Presidente Bernardes, acusado de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. "O advogado entrou com habeas corpus. Temos esperança de que ele possa sair da prisão logo. Seria um grande presente para mim no dia dos pais."