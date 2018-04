Pelé aponta os favoritos para conquistar a Copa do Mundo

Pelé incluiu neste sábado Argentina, Brasil, Inglaterra, Itália e Espanha entre os favoritos para ganhar o Mundial da África do Sul e fez um apelo por ajuda ao Haiti, devastado pelo terremoto de terça-feira.

Édson Arantes do Nascimento disse que os países considerados potências do futebol sempre gozam de favoritismo, mas alertou que as seleções chegam ao Mundial no mesmo nível, o que torna mais difícil fazer prognósticos, ainda mais se for levado em conta o fator surpresa.

"Os favoritos são as grandes potências e se nós formos pensar nas grandes potências, hoje ninguém acredita que a Inglaterra tenha uma equipe forte neste Mundial. Então, é difícil apontar os favoritos. Há muitas equipes que não aparecem com grande nome e chegam lá", garantiu Pelé.

"Normalmente os grandes são Brasil, Argentina, Inglaterra, Itália ou Espanha. São as equipes que esperamos que sejam as favoritas, mas há equipes da África que podem surpreender", afirmou Pelé em uma entrevista à imprensa na Colômbia para promover a Copa Libertadores da América.

Pelé disse que as equipes africanas podem surpreender porque a maioria de seus jogadores atua na Europa e se conhece, o que fará um Mundial sem muitas diferenças e com seleções muito niveladas.

O "Rei" Pelé se referiu à Argentina, dirigida por Diego Armando Maradona, e afirmou que embora a equipe do país tenha tido muitos problemas para classificar-se para a Copa e pôr os jogadores em ação, continua entre as favoritas.