Pelé aposta na recuperação de Ronaldo Pelé confia que Ronaldo vai recuperar rapidamente a boa fase. ?Ele vai se recuperar. É uma fase que terá de passar. Ele ainda é um jogador importante, um matador?, disse o rei do futebol, nesta terça-feira à noite, em São Paulo, durante a inauguração de uma rede de academias de ginástica que leva seu nome. Apesar das críticas que vem recebendo por causa das últimas atuações decepcionantes que vem acumulando pelo Real Madrid no Campeonato Espanhol, Pelé aposta nas qualidades do Fenômeno. ?Ele é um dos melhores atacantes do mundo, quero ele no meu time, sempre?, afirmou. Sobre a seleção brasileira, o astro mantém o otimismo na equipe de Carlos Alberto Parreira. ?A seleção está muito bem, já disse que deve se classificar, até com facilidade, pois é o único time no mundo que tem pelo menos três bons jogadores para cada posição?, comentou. ?Na Copa passada foi mais difícil, sofremos até o final, mas desta vez não será assim.? SALTO ALTO - Pelé, no entanto, adverte para o excesso de favoritismo, principalmente nos jogos contra o Peru, em Goiânia, e uruguai, em Montevidéu. ?O Brasil precisa ter cuidado com o favoritismo exagerado. No Mundial de 2002, isso eliminou times que eram considerados os mais fortes?, afirmou, referindo-se às quedas de França e Argentina, ainda na primeira fase. ?O Brasil vai se classificar, com certeza. Mas é bom se precaver.?