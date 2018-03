Pelé aposta no Corinthians no Brasileiro Pelé demonstrou neste domingo duas vezes espírito de bom samaritano. O Rei do Futebol deu o pontapé inicial à partida em que o Servette, em sérias dificuldades financeiras, perdeu para o Young Boys por 2 a 0 no Campeonato Suíço. Além disso, em entrevista à Agência Estado, apontou o Corinthians como um dos favoritos à conquista do título brasileiro. O eterno astro do Santos e da seleção esteve em Genebra a convite de Marc Roger, que comprou o Servette, dois meses atrás, e está empenhado em transformá-lo novamente em clube forte. A programação incluiu um jantar na noite de sábado (R$ 1.600 por cabeça) e a aparição no estádio, na tentativa de atrair público. Pelé, como sempre, foi simpático e disponível, mas deixou escapar o que pensa a respeito de clubes em situação semelhante. "Só Deus pode salvar", afirmou. A esperança de bom papel do Corinthians também pode ser entendida nessa linha de raciocínio místico. Pelé aposta na equipe paulista, assim como no Cruzeiro, porque "está bem preparada" para o torneio nacional. "Corinthians e Cruzeiro são apostas. E também os times do Sul, que normalmente não aparecem muito, mas chegam nas finais." O Cruzeiro é o atual campeão brasileiro, mas o Corinthians enfrenta crise. O Grêmio por pouco não caiu em 2003 (20º lugar) e o Juventude terminou em 18.º