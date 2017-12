Pelé aposta no Equador como uma das surpresas da Copa Para Pelé, a seleção do Equador deverá se classificar em segundo lugar no grupo A, atrás apenas da Alemanha, e a equipe sul-americana deverá ser uma das surpresas do Mundial. Em comentário publicado nesta quarta-feira pelo jornal polonês Gazeta Wyborxza, o ex-jogador disse ainda que os alemães não deverão ter problemas para atuar diante de seu próprio público, já que são jogadores experientes. Pelé concordou com as previsões que apontam o Brasil como o grande favorito ao título, mas lembrou que não se pode esquecer os piores pesadelos do passado, como a perda do título do Mundial de 1950 para o Uruguai, em pleno Maracanã. "Além disso, em 1982 nós fomos eliminados na segunda fase, e em 1998 nós perdemos a final para os franceses por 3 a 0". Além do Brasil, o tricampeão mundial apontou Itália e Argentina como adversários muito fortes, e fez uma ressalva sobre a Holanda: "Tenho uma opinião diferente sobre os holandeses. Eles são excelentes, mas ainda muito jovens. Por essa razão eu acho que ainda terão de esperar um pouco para conquistar um título mundial", afirmou.