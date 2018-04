Pelé aposta no Santos e pede paciência à torcida Nem mesmo o empate em casa pela segunda rodada do Campeonato Paulista com a Ponte Preta tirou o otimismo de Pelé com o Santos. O eterno camisa 10 da Vila Belmiro vê com bons olhos o time que, segundo ele, ainda está sendo montado pelo técnico Dorival Júnior e pede paciência à torcida.