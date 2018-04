Pelé aprova efetivação de Marcelo Fernandes como técnico do Santos

Marcelo Fernandes, efetivado nesta quinta-feira como técnico do Santos, ganhou um apoio de peso para iniciar sua carreira: a aprovação de Pelé. "Marcelo é cria nossa. A gente conhece bem, ele começou bem e o importante é a entrada da nova geração", afirmou o craque na tarde desta quinta-feira, no Museu Pelé, em Santos.

A afirmação foi feita no primeiro evento público no Brasil com sua participação depois da internação no mês de dezembro do ano passado por causa de uma infecção urinária quando ficou 15 dias no Hospital Albert Einstein. Pelé esteve no Museu Pelé para o lançamento do livro "Segundo Tempo - de Ídolo a Mito", escrito pelo jornalista Odir Cunha, que aborda as proezas de Pelé e testemunha os seus grandes feitos com depoimentos dos companheiros e adversários, que conviveram com ele na fase profissional do Santos e da seleção brasileira.

O presidente Modesto Roma Junior, que também participou do evento, justificou a escolha. "Nós da diretoria temos de reconhecer que o Marcelo tem o grupo na mão. Eu fui ao vestiário nos dois jogos e vi o respeito que eles têm pelo Marcelo. Nós pensamos em alguns nomes, mas o Marcelo é um nome de ressonância", disse Roma.