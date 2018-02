Pelé assiste ao filme ao lado da mãe Pelé realizou nesta quinta-feira mais um sonho: a exibição do filme "Pelé Eterno", no cinema Roxy, em Santos. Seu projeto inicial era fazer a primeira exibição nacional em plena Vila Belmiro, num grande telão, e tinha até um tema. "Pelé volta ao estádio." Problemas técnicos e de data porém inviabilizaram a idéia. Mas não deixou de ser uma sessão especial. Afinal, dona Celeste, sua mãe, queria ver pela primeira vez o filme em que tem uma atuação, contando fatos da vida do rei do futebol. "Já vi umas 20 vezes e sempre me arrepiei, como Dona Celeste vai ver pela primeira vez, estou preocupado", disse Pelé. Uma tristeza marcou o dia de Pelé: Dondinho, o seu pai, já falecido, não viu o filme. Mas Pelé contou aos jornalistas a história do único recorde que ele não conseguiu bater. "Foi uma coisa de Deus, bati todos os recordes do futebol, mas não o do meu pai, que marcou cinco gols de cabeça num jogo só." Ele lembrou que um dia perguntou a Dondinho se o jogo teria sido filmado, e o pai falou. "Naquele tempo não tinha isso." E Pelé arrematou. "Então não vale", brincou com seu pai.