Pelé avisa aos alemães para arrumarem a marcação "Sentir a vibração do povo da Alemanha ao pisar no gramado me emocionou muito. Me deu vontade de voltar a jogar", disse o Rei do Futebol, Pelé, em entrevista à emissora alemã ZDF nesta sexta-feira, na após a vitória da Alemanha por 4 a 2 sobre a Costa Rica, na abertura da Copa do Mundo 2006. Minutos depois do jogo, Pelé surpreendeu e fez críticas ao sistema defensivo da equipe. "Quando a Costa Rica atacava, dava para ver que eles ficavam vulneráveis. O (Jürgen) Klinsmann vai ter muito trabalho pela frente", analisou. O ex-atleta brasileiro acabou sendo um estraga-prazeres no programa da TV ZDF. O repórter perguntou: "A Alemanha já está preparada para brigar pelo título?". E ele, bem mais ponderado: "Calma, calma, está muito cedo e o time precisa melhorar." Pelé disse ter gostado bastante da partida e ficou feliz em ver uma estréia de Mundial com seis gols. Mas voltou a advertir os alemães. "Quando a Alemanha joga toda fechada, ela é fortíssima na defesa, mas quando tem de buscar o jogo, se complica lá atrás. Isso é um grande problema."