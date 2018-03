Pelé cancela viagem à Rússia por problema no joelho e CBF adia homenagem

A CBF havia preparado uma homenagem para Pelé no amistoso da seleção brasileira com a Rússia nesta sexta-feira, em Moscou. Mas o Rei do Futebol foi aconselhado por seus médicos a não viajar por conta de dores no joelho.

A assessoria de imprensa de Pelé informou que não é nada grave e que a permanência na cidade de Santos é mais por precaução, para que ele consiga encerrar o tratamento, que inclui sessões de fisioterapia. O problema não impedirá que ele esteja presente na Copa do Mundo, que começa em 14 de junho.

A homenagem seria por conta dos 60 anos da estreia de Pelé em Copas do Mundo. Seu primeiro jogo aconteceu justamente contra a União Soviética, em 15 de junho de 1958. Foi o terceiro jogo da seleção no Mundial da Suécia, o primeiro em que o técnico Vicente Feola optou por colocar Pelé em campo. O Brasil venceu por 2 a 0, com dois gols de Vavá.

Pelé marcaria seu primeiro gol em Copas somente no jogo seguinte, na vitória por 1 a 0 contra País de Gales, pelas quartas de final. Na semi, já mais à vontade, fez logo três na goleada por 5 a 2 sobre a França.

Na decisão contra a Suécia, o Rei do Futebol marcou mais dois, em novo 5 a 2. O primeiro deles é considerado um dos mais bonitos da história das Copas. Pelé mata no peito, dá um chapéu no zagueiro e bate de primeira.

A CBF pretendia exibir um vídeo no telão do estádio de Luzhniki, palco do amistoso desta sexta-feira, e também entregar uma placa a Pelé pela data comemorativa. A entidade ainda não sabe se conseguirá prestar a homenagem a Pelé em um dos amistosos antes da Copa do Mundo.

Antes de entrar em campo pelo Mundial da Rússia, a seleção brasileira ainda fará um amistoso contra a Alemanha, na próxima terça-feira, em Berlim. Também jogará contra a Croácia e a Áustria, em junho, na Europa.

A seleção de Tite está no Grupo E e estreia na Copa da Rússia em 17 de junho, contra a Suíça, em Rostov.